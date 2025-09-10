Checo Pérez regresa a la F1 con Cadillac en 2026

La escudería Cadillac elogió las características que tiene el mexicano Sergio ´Checo´ Pérez, piloto que los acompañará en 2026 y al que destacaron cuatro puntos, entre ellos que lo ven como un héroe nacional.

En su presentación en México como piloto de Cadillac, ´Checo´ Pérez afirmó que regresó a la F1 porque es competitivo y mencionó que su nueva escudería podría ser su último gran proyecto del Gran Circo. "Nos merecíamos regresar como se debe a esta carrera, que ha sido increíble", indicó.

En un video que publicó Cadillac en redes sociales, destacaron las cualidades que tienen tanto Valtteri Bottas como Sergio Pérez.

Del finlandés resaltaron su consistencia, precisión, su tiempo rápido de reacción y sus récords.

Por otro lado, de ´Checo´ Pérez subrayaron que es tenaz, estratégico, combativo y lo ven como un héroe nacional.

A su vez, Cadillac comparó lo que han hecho sus pilotos dentro de la F1, como el número de ´pole positions´ que han obtenido, los podios, carreras ganadas y el número de puntos.

El piloto mexicano admitió que aceptó el proyecto de Cadillac por el proyecto ambicioso y por la marca que está detrás, aunque aclaró que lo importante será pelear para que los puntos lleguen rápidos.

"Después luchar por podios y por victorias... Me veo cosechando frutos. Lo veo como mi último gran proyecto en Fórmula Uno", dijo.