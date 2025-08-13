Andrés Vaca sugiere haber sido sancionado tras críticar al América

La ausencia de Andrés Vaca, una de las voces más reconocidas de TUDN, en la narración del reciente encuentro entre América y Querétaro no pasó desapercibida. Y aunque la televisora no emitió una explicación oficial, el propio comentarista dejó entrever que su ausencia estaría relacionada con una posible sanción tras haber criticado públicamente a la directiva del Club América.

Vaca, quien suele narrar los partidos más importantes de las Águilas, no formó parte del equipo de transmisión en el duelo del pasado sábado, lo que generó sospechas entre los aficionados. Días antes, el narrador había lanzado comentarios críticos en redes sociales luego de la temprana eliminación del América en la fase de grupos de la Leagues Cup 2025, señalando la falta de refuerzos para competir en la temporada.

Usuarios en redes sociales señalaron que directivos del club, incluido el director deportivo Santiago Baños, habrían presionado para que se aplicara una sanción contra Vaca, lo que habría derivado en su ausencia temporal de las transmisiones del torneo Apertura 2025.

En su primera aparición pública tras el suceso, el martes 12 de agosto, Andrés Vaca optó por no confirmar ni negar las versiones, pero sus palabras dejaron mucho a la interpretación:

"No puedo opinar de lo que pasó este fin de semana... Solo quiero mandar un saludo a toda la gente y a toda la afición americanista. Ellos van a entender... Gracias por su apoyo, gracias por estar conmigo... más no puedo decir".

El tono reservado de Vaca y su insistencia en que "no puede decir nada" fue tomado por muchos como una confirmación indirecta de que fue vetado temporalmente por sus opiniones.

Durante su ausencia, TUDN designó a Raúl Pérez, Damián Zamogilny y Alex De la Rosa para cubrir la narración del encuentro, el cual terminó con una victoria por la mínima del América.

Este episodio no es aislado. En otras ocasiones, periodistas deportivos han enfrentado consecuencias por emitir juicios críticos sobre clubes o cuerpos técnicos, especialmente dentro del entorno de TUDN, donde la relación con ciertos equipos suele ser especialmente sensible.