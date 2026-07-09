Andretty Cordero se une a Acereros de Monclova: busca fortalecer el line up

Andretty Cordero vestirá la franela de Acereros de Monclova para apuntalar el line up en la recta final de la temporada, luego de concretarse un cambio con los Rieleros de Aguascalientes que busca darle mayor profundidad ofensiva a la Furia Azul en busca de llegar de la mejor forma a la etapa decisiva de la campaña.

Originario de Santo Domingo, República Dominicana, Andretty Cordero cuenta con trayectoria en Ligas Menores. Su primera incursión en Liga Mexicana de Béisbol la realizó durante la campaña 2024, cuando se incorporó a los Rieleros de Aguascalientes. Asimismo, ha participado en la Liga Mexicana del Pacífico, defendiendo la camisola de los Naranjeros de Hermosillo.

El nuevo pelotero de la Furia Azul, quien podría debutar hoy, atraviesa además un sólido momento ofensivo. En la presente temporada presume un promedio de bateo de .316, producto de 80 imparables, entre ellos 14 dobletes y 7 cuadrangulares, además de acumular 45 carreras impulsadas en 65 encuentros disputados con la novena hidrocálida.

Con 29 años de edad, Cordero aterriza en Monclova mediante un cambio de jugadores entre Acereros y Rieleros. Sin embargo, hasta el momento la organización acerera no ha revelado qué peloteros formarán parte de la negociación rumbo a Aguascalientes.