Rafael Márquez apuesta por dar continuidad al proyecto del Tri y fortalecer el desarrollo de jóvenes

Rafael Márquez Álvarez inició este 8 de julio su etapa como director técnico de la Selección Mexicana con el compromiso de consolidar el trabajo realizado en los últimos meses y llevar al representativo nacional a un nivel superior.

En un video difundido en las redes sociales del equipo, el exfutbolista aseguró que el combinado mexicano cuenta con una base importante, integrada por jugadores con experiencia y elementos jóvenes, lo que permitirá dar continuidad al proceso que, según señaló, dejó buenas sensaciones y ayudó a recuperar el respaldo de la afición tras el Mundial.

Márquez afirmó que el momento actual exige avanzar y no detener el crecimiento del equipo. Destacó que ya existe un trabajo previo para fortalecer al representativo y consideró que ahora su responsabilidad será mantener esa línea e incluso mejorar los resultados mediante el trabajo.

Compromiso con el crecimiento del equipo

El estratega también expresó que buscará elevar el nivel de la Selección Mexicana, con el objetivo de potenciar lo mostrado recientemente y no limitarse a conservar el rendimiento alcanzado.

Uno de los ejes de su proyecto será el desarrollo de las categorías juveniles. Para ello, adelantó que trabajará de manera coordinada con Andrés Lillini, de quien reconoció la labor realizada en la formación de futbolistas.

Desarrollo de categorías juveniles

Asimismo, señaló que considera indispensable establecer una misma idea de juego en todas las categorías, tomando como referencia el modelo de formación que conoce de la escuela española, especialmente la del Barcelona. En ese sentido, insistió en que fortalecer los procesos y construir bases sólidas será clave para formar mejores jugadores y contribuir al crecimiento del futbol mexicano.