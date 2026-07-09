La final 2026 hará historia con su primer espectáculo de medio tiempo

La Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 incorporará por primera vez un espectáculo de medio tiempo. El evento se llevará a cabo el 19 de julio en el New York / New Jersey Stadium, durante el descanso del encuentro que definirá al campeón del torneo.

¿Qué artistas participarán en el espectáculo?

El FIFA World Cup™ Halftime Show iniciará en el entretiempo del partido, cuyo comienzo está previsto para las 3:00 p.m. (ET). La producción artística estará bajo la dirección de Chris Martin, vocalista de Coldplay.

Para esta presentación, la FIFA confirmó la participación de Madonna, Shakira, Burna Boy, BTS, Justin Bieber, el director de orquesta Gustavo Dudamel y el PS22 Chorus, además de integrantes de Coldplay.

¿Cuál es el objetivo del espectáculo?

El espectáculo también contará con la presencia especial de personajes de Plaza Sésamo (Sesame Street), entre ellos Kermit y Miss Piggy, junto con otros integrantes del universo de The Muppets, propiedad de The Walt Disney Company.

Además del componente musical, el show servirá para promover el FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa que tiene como objetivo recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a la educación de calidad y al fútbol para niñas y niños de distintas partes del mundo.

¿Cómo se utilizarán los fondos recaudados?

De acuerdo con lo informado, los recursos obtenidos se destinarán a organizaciones comunitarias en más de 200 países y respaldarán el programa Football for Schools, desarrollado por la FIFA en conjunto con la UNESCO para impulsar el aprendizaje, el desarrollo personal y la inclusión social mediante el fútbol.

Con esta iniciativa, la Final del Mundial 2026 buscará trascender el ámbito deportivo y aprovechar el alcance internacional del torneo para promover acciones con impacto social y educativo.