Score
Copa Xochipilli: La lluvia detiene la final entre Cefor y Rayados
La final de la Copa Xochipilli se disputaba en el Parque Xochipilli 1, donde ambos equipos no lograron marcar.
La lluvia suspendió la final entre Cefor "Pony" Alvarado y Rayados, por el título de la Juvenil "A".
El cotejo entre escarlatas y albiazules fue detenido con el marcador sin goles, a 5 minutos del concluir el tiempo regular.
La coordinación de la Copa Xochipilli definirá en los próximos días la reanudación de la final.
El campeonato de la categoría Juvenil "A" de la Copa Xochipilli tendrá que esperar para conocer a su nuevo dueño, ya que la final entre Cefor "Pony" Alvarado y Rayados fue detenida a pocos minutos de su conclusión debido a la tromba que cayó ayer por la tarde.
Escarlatas y albiazules habían librado una férrea disputa en la cancha del Parque Xochipilli 1, pero tras 45 minutos de juego no lograron mover el marcador.
Los tiempos extra parecían inminentes cuando la lluvia comenzó a caer con intensidad, por lo que el cuerpo arbitral optó por detener el juego y esperar unos minutos, para considerar la posibilidad de continuar el juego o suspenderlo definitivamente.
Sin embargo, la tromba no dio tregua. Jugadores y porras buscaron un lugar para cubrirse de la lluvia, otros optaron por abandonar el parque y resguardarse. Poco después, el árbitro central y la coordinación de fútbol del Parque Xochipilli anunciaron la suspensión de la final, para la cual se buscará un acuerdo entre los entrenadores Alberto "Pony" Alvarado y Jair Mendoza, para continuar el tiempo restante.