Polonia cierra la Liga Master-Oro 48 años con goleada sobre Real San Buena

El Polonia encontró su mejor versión muy tarde, y pese a cerrar la campaña regular con una goleada de 5-1 sobre Real San Buena, se quedó fuera de los primeros 8 puestos de la tabla en la categoría 48 años y más de la Liga Master-Oro.

En partido que se disputó el fin de semana en la Unidad Deportiva Armando "El Güero" Pruneda de la colonia La Sierrita, los polacos sumaron su séptimo triunfo de la campaña y terminaron con 24 unidades, en la novena posición. Gerardo de Jesús González abrió el marcador al minuto 12, Rigoberto Limón lo secundó con un tanto al 23, Juan Celerino Luna marcó al 38, Juan Francisco Castillo hizo lo propio al 62 y Oscar Dávila regaló un autogol al 64 para sellar la ventaja del conjunto polaco; por su parte, Isidro Zúñiga marcó al 47 para salvar la honra del Real San Buena, equipo que tampoco accedió a la liguilla.

DECOROSO ADIÓS DEL BORUSSIA

José Varela Garanzuay tuvo una certera actuación en la cancha de la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha y lideró el triunfo del Borussia por marcador de 5-3 sobre La Sequía, en duelo de trámite para ambos equipos, los cuales se quedaron fuera de la "fiesta grande".

Garanzuay firmó 3 anotaciones para liderar la ventaja del Borussia mientras que Alfonso Zamora y César González se unieron a la causa con un tanto; por la escuadra derrotada, Luis Enrique Gaytán contribuyó con un doblete y Ramón Esparza hizo un gol para el descuento.

