Lamine Yamal queda fuera de la selección tras someterse a tratamiento sin avisar a los médicos

Lamine Yamal no participará en los últimos compromisos de la selección española rumbo al Mundial 2026, ante Georgia y Turquía. El seleccionador Luis de la Fuente decidió desconvocarlo tras enterarse de que el jugador se sometió a un tratamiento médico sin informar previamente al cuerpo médico del equipo nacional.

Según informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el lunes 10 de noviembre, día del inicio de la concentración en Las Rozas, se supo que el delantero había sido sometido esa misma mañana a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para tratar una pubalgia. El comunicado de la Federación señaló su "sorpresa" y "malestar" por no haber recibido notificación alguna hasta la noche, cuando se les envió un informe que recomendaba reposo de entre siete y diez días.

Ante esta situación, y con los próximos partidos programados en Tiflis (frente a Georgia) y Sevilla (ante Turquía), De la Fuente decidió liberar al jugador, quien regresará a Barcelona para continuar su recuperación bajo supervisión de su club.

El seleccionador expresó en declaraciones a RNE que "nunca había vivido una situación así", mostrando su desconcierto por lo ocurrido. "Son procedimientos que suceden al margen de la selección, hay que aceptarlo, pero me sorprendió como a todos", comentó.

La RFEF reiteró que su prioridad es "la salud, seguridad y bienestar del jugador" y le deseó una pronta recuperación.