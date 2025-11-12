Intensa jornada de béisbol en Monclova

El calendario regular de la Liga de Béisbol Furia Azul continúa avanzando y hoy habrá una intensa actividad dentro de la fecha 13, con duelos en las diferentes categorías.

¿Qué partidos se jugarán hoy?

En punto de las 4:00 de la tarde, el grito de playball se escuchará en el diamante de la colonia Independencia para dar inicio al encuentro entre los Mariners y Astros, correspondiente a la categoría 11-12 años; a la misma hora, Acereros de Monclova y Acereros Jr. saltarán al campo del Parque Xochipilli 2, en otro enfrentamiento de la mencionada categoría.

Posteriormente, a las 5:00 de la tarde, las acciones continuarán en el diamante de la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha, donde Astros y Rays se medirán en cotejo de la categoría 9-10 años, mientras que en la Unidad Deportiva Armando "El Güero" Pruneda de Frontera, los Rangers de Frontera recibirán la visita de la novena de Royals, en la categoría Escuelita.

¿Qué equipos se enfrentarán mañana?

Para mañana viernes, la décimo tercera serie continuará con otra maratónica cartelera a partir de las 4:00 de la tarde. Los encargados de abrir el telón serán los equipos de Rangers de Frontera y Astros, los que se enfrentarán en el Cefare dentro de la categoría 7-8, mientras que Acereros Jr. y Castaños se verán las caras en la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha.

A las 4:30 de la tarde, Gigantes y Piratas saldrán al campo del Xochipilli 2 para disputar el triunfo en la categoría Escuelita, luego, a las 6:30 de la tarde, Acereros visitará a La Salle en las instalaciones del colegio, mientras que Royals y Rangers cierran la jornada en el Xochipilli 2, en encuentro de la categoría 9-10.