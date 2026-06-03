Ángel González brilla y Astros vence a Indios en extra innings

En duelo que se extendió a extrainnings, Ángel González se enfundó el traje de héroe y cruzó el pentágono con la carrera que selló un dramático triunfo de Astros por pizarra de 13-12 sobre Indios, para lograr el último boleto a la ronda semifinal de la Liga de Béisbol Jesús Armendáriz.

La novena espacial y la tribu protagonizaron una auténtica batalla de poder a poder sobre el diamante del campo 4 del Deportivo AHMSA, donde fue necesario ir más allá de las nueve entradas reglamentarias para decidir al vencedor.

Luego de ocho episodios, Astros parecía tener el encuentro bajo control al tomar una clara ventaja de 10-6. Sin embargo, cuando la mesa estaba servida para celebrar, Indios armó la rebelión en la apertura del noveno inning. Mario Cabrera Jr., Leiru Mena, Juan González y Hugo Delgado encabezaron un explosivo ataque que cimbró la serpentina rival y emparejó la pizarra de manera dramática, alargando el encuentro a entradas extras.

La intensidad no disminuyó en el décimo capítulo, donde ambas escuadras intercambiaron metralla y registraron 2 anotaciones para mantener el empate 12-12 y prolongar el suspenso. En la undécima tanda apareció la figura de Edwin Sánchez, quien se fajó desde la loma de los disparos y colgó un valioso cero que mantuvo vivas las aspiraciones de Astros. Para el cierre del mismo episodio, Ángel González recibió pelotazo para ponerse en circulación, Diego Marrero también fue golpeado y, con corredores en las almohadillas, Cristian Marrero conectó el hit que rompió la igualdad y que sentenció la serie.

Edwin Sánchez se apuntó la victoria en el duelo monticular sobre Mario Cabrera, mientras que a la ofensiva destacaron René Marrero al batear de 6-4 y Pablo Olivo de 6-3. Tras eliminar a la tribu, Astros se enfila a la serie semifinal, donde el próximo domingo se medirá a Mets.