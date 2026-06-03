D-backs y Diablos se enfrentan en la final de béisbol: apoyo a Jaime Núñez

La mesa está servida para la gran serie final de la Liga de Béisbol de 40 Años y Más. Este sábado, D-backs y Diablos encenderán la batalla por el campeonato cuando se enfrenten en el primer duelo de una confrontación que promete emociones de principio a fin sobre el diamante del Parque Infantil Niños Héroes. Además, la jornada tendrá un sentido solidario con una colecta en beneficio de Jaime Núñez, reconocido pelotero de los circuitos locales.

La voz de play ball se cantará a las 3:45 de la tarde, momento en el que las dos novenas más consistentes de la temporada saltarán al terreno en busca de tomar ventaja en la lucha por la corona. Con sus ases de la loma, Adrián Ramírez por las serpientes y Juan Cerros por la tropa escarlata, ambos equipos intentarán imponer y dar el primer paso rumbo al título.

Los Diablos llegan embalados tras despachar en dos compromisos a los Rieleros, mientras que los D-backs también avanzaron por la vía rápida al eliminar con autoridad al XX de Estancias. Ahora, los dos contendientes medirán fuerzas en una serie por el gallardete que luce bastante pareja.

Además del espectáculo beisbolero, la afición tendrá una razón adicional para acudir al parque. La directiva del circuito organizó una colecta en apoyo a Jaime Núñez, quien enfrenta una complicada situación de salud. Se invita a los aficionados a sumarse con su kilo de ayuda o cualquier aportación económica, misma que será entregada íntegramente al destacado pelotero, convirtiendo esta fiesta del rey de los deportes en una jornada de solidaridad.