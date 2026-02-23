Queens se impone a Cubs: Renata Medrano brilla en el montículo

Renata Medrano tuvo un hermético relevo de 5 entradas y 2 tercios, Nina Guevara contribuyó con 4 carreras producidas, y juntas guiaron al equipo de Queens a una victoria por pizarra de 7-2 sobre Cubs, en encuentro que sostuvieron el pasado sábado dentro de la categoría "B".

En el primer episodio, Renata Medrano pisó el pentágono del campo de la Unidad Deportiva, impulsada por Victoria Arreola con imparable al central, para poner al frente a las reinas; posteriormente, Nina Guevara sacó un batazo que produjo 2 rayitas más, a cargo de Beatriz Cordero y la misma Arreola, ampliando la diferencia 3-0.

Posteriormente, en la apertura del segundo rollo, las cachorras lograron acortar la desventaja con timbres de Dulce Mata y Gabriela Betancourt. Tras el daño recibido, el dugout de Queens ajustó la estrategia y la abridora Ximena Villalobos salió del juego, dejando su lugar a Medrano, quien de inmediato logró contener el intento de rebelión de las Cubs.

Para el cuarto rollo, las Queens lanzaron una letal ofensiva que definió el resultado. Beatriz Cordero volvió a pisar el pentágono para poner los cartones 4-2, luego Nina Guevara sumó 2 rayitas más al pegar jonrón de campo con Victoria Arreola por delante, mientras que Tabata de la Cruz remolcó la carrera que le puso el cerrojo al triunfo, el cual selló Ximena Sandoval.

En el círculo de pitcheo, Medrano se anotó el acierto tras una labor de 5.2 innings en los que no admitió carrera y le conectaron solo un hit, a cambio de 11 ponches recetados; a su vez, Beatriz Cordero lució en la registradora con marca de 3-2 por Queens, mientras que la derrota fue para Ana Mata quien tiró toda la ruta.