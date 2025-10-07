Remontada espectacular: Angeles vencen a Yankees en emocionante duelo

El equipo de Angeles se adjudicó un par de valiosas victorias sobre Yankees y logró despegarse de la parte baja del standing, en la Liga de Béisbol Gilberto Felán.

En la primera confrontación de la doble jornada, Donaldo Rábago y Juan Rosales lideraron la ofensiva angelina para soportar una victoria por pizarra de 6 carreras a 3 sobre la novena dirigida por Filiberto Orozco.

Rábago pegó jonrón solitario en la parte alta del primer episodio para estrenar los cartones, luego Rosales y Daniel Méndez agregaron 2 rayitas más a la cuenta de los Angeles en la tercera entrada, mientras que una triple producción en la cuarta tanda valió para remachar la ventaja.

Por su parte, los Yankees respondieron con un timbre de Gustavo Tijerina en el primer rollo, Isaí Durán anotó en la cuarta entrada e Ignacio Loya apreció en el cierre de la séptima para recortar la distancia. En el duelo de serpentinas, Misael Gil lanzó toda la ruta y salió airoso frente a Emilio Valdez.

Después, en el segundo duelo, los Angeles vinieron de atrás para vencer a los bombarderos por la mínima diferencia de 9 carreras a 8 y completar la limpia.

Yankees tenía una cómoda ventaja de 8-3 después de 4 entradas completas, pero los angelinos reaccionaron oportunamente y gestaron la remontada.

José Mata, Donaldo Rábago y Juan Rosales acortaron la distancia con triple producción en el quinto rollo, mientras que el mismo Rosales pegó jonrón productor de 3 rayitas en la sexta tanda para darle la vuelta al juego; el acierto fue para Jorge Zapata Jr., mientras que Félix Loya bajó de la lomita con la derrota.

Con estos resultados, los Angeles mejoraron su marca a 9 juegos ganados a cambio de 15 perdidos, colocándose en el antepenúltimo puesto del standing, mientras que Yankees se quedó con 16-8 en su récord.