Club Astros Monclova anuncia nueva fecha para Salón de la Fama

El Club Deportivo y Social Astros informó este martes que, por causas de fuerza mayor, la ceremonia de entronización del Salón de la Fama del Deporte Local será reprogramada para el domingo 9 de noviembre, en lugar de la fecha originalmente prevista para el 19 de octubre.

La directiva del club explicó que la decisión se tomó tras presentarse algunos contratiempos en los preparativos del evento, lo que impidió llevarlo a cabo en la fecha inicial.

"Pedimos disculpas a los galardonados por el retraso, pero es por motivos ajenos a nuestra voluntad. En los próximos días se dará a conocer la lista oficial de las leyendas del deporte de Monclova y la región que serán incluidas en esta selecta galería del recinto de deportistas inmortales, así como el programa completo del evento", señaló Javier Soto Zamarrón, dirigente del Club Astros.

El Salón de la Fama del Deporte Local, que lleva el nombre de Gonzalo "Cachorro" Muela Mijares, fue inaugurado en el año 2000 y se ha consolidado como un espacio de reconocimiento y memoria deportiva en Monclova. Actualmente, más de 100 deportistas de distintas disciplinas forman parte de este recinto, el cual rinde homenaje a atletas con trayectorias sobresalientes en el ámbito local, nacional e internacional.

La entronización de este año representa una de las actividades más significativas dentro de las celebraciones del Club Astros por su quincuagésimo aniversario.

Se espera que en los próximos días se confirme la lista oficial de nuevos inmortales y los detalles del programa, que incluirá un homenaje especial a figuras históricas del deporte monclovense.