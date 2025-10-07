Edgar de León guía a Vengadores hacia la victoria

Ramiro Campuzano dio una clara muestra de su contundencia y guió a los Galácticos a la conquista de su segunda victoria de la campaña, a la vez que se colocó al frente de la tabla de goleo en el balompié interior de Denso Air Systems.

En cotejo de la segunda jornada, Campuzano se despachó con 7 anotaciones para soportar el triunfo de su equipo por abultada diferencia de 10-1 sobre Kawasakis.

Los Galácticos ejercieron una clara superioridad en la cancha de la Unidad Deportiva "Papo" Ríos, condición que se vio reflejada en el marcador. Carlos Villarreal, Isaías Salazar y Oscar Bernal se unieron con un tanto para completar la decena, mientras que por la escuadra derrotada apareció Federico Salas con el gol del descuento.

VENGADORES VOLVIÓ A GOLEAR

Con Edgar de León como referente ofensivo, el equipo de Vengadores ligó su segundo triunfo al superar al Deportivo SCX por goleada de 4-0.

De León se despachó con un par de anotaciones para darle una cómoda ventaja a los Vengadores, la cual fue reforzada con tantos de Alan García y Otoniel González para sellar una holgada ventaja en los cartones finales.

LA JUVE GANÓ POR LA MÍNIMA

En uno de los partidos más reñidos de la fecha 2, La Juve sumó sus primeros tres puntos al vencer a Jicamitas QC por la mínima diferencia de 4-3.

Axel Contreras firmó un doblete mientras que Juan de León y Víctor García lo secundaron con un tanto para apuntalar la ventaja; por su parte, el conjunto derrotado se acercó con 2 anotaciones de Luis Palomares y gol de Leonel Ramos.