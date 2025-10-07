Triunfo contundente de los Acereros comandado por Emiliano Rocha y Iker Ledezma

Emiliano Rocha bateó de 3-3 y contribuyó con una tercia de carreras. Iker Ledezma tiró 4 sólidas entradas y juntos lideraron a los Acereros en el triunfo por pizarra de 13-1 sobre Rays, en duelo que libraron dentro de la séptima fecha del calendario regular.

En la parte alta del primer rollo, Mateo Saldaña conectó imparable productor y Brayan Rodríguez timbró la que sería la única carrera para las Rayas.

Después, Rocha emparejó los cartones en el fondo del primer episodio, mientras que en el segundo capítulo, el ataque acerero lanzó una ráfaga de 10 imparables para soportar un rally de 8 carreras que permitió la remontada.

Ya en la tercera tanda, Iker Marentes y Santiago Medina agregaron dos rayitas más a la cuenta de la pequeña Furia Azul, mientras que en la cuarta, Valente González y Emiliano Rocha pisaron el pentágono para ponerle números definitivos a la victoria.

En la lomita del Parque Xochipilli 2, Iker Ledezma lució su brazo tiró 4 episodios con una carrera y 3 hits en contra, dio 4 boletos y ponchó a 6 rivales, labor que le valió el acierto. A su vez, el relevista Leonardo Esquivel trabajó una entrada sin permitir daño, mientras que Cristo Reyes cargó con la derrota tras 2.2 innnigs de labor.

Además de Emiliano Rocha, otros bateadores que destacaron por el equipo ganador fueron Iker Marentes y Adrián Garza con efectividad de 3-3, mientras que Leonardo Esquivel se fue de 2-2. Por Rays, el más contundente en la registradora fue Mateo Saldaña, quien pegó un par de sencillos en 2 turnos.