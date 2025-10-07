Expulsados Equipos Monsters y Rangers de la Liga Municipal de Softbol Femenil

Luego de la penosa gresca ocurrida el pasado sábado durante el juego entre los equipos Monsters y Rangers, el comité organizador de la Liga Municipal de Softbol Femenil emitió una resolución contundente: ambos conjuntos fueron expulsados del torneo.

La dirigencia del circuito, encabezada por Antonio Marrero, junto al comité de honor y justicia, analizó las evidencias y testimonios recabados antes de tomar la decisión de dar de baja a ambas escuadras, las cuales protagonizaron una batalla campal en el diamante de la Unidad Deportiva, la cual quedó registrada en varios videos que se exhibieron en redes sociales.

Marrero enfatizó que el objetivo de dicha sanción es mantener la integridad, el respeto y la sana convivencia dentro del deporte local, dejando claro que la violencia no tendrá cabida en ninguna de las competencias municipales.

Durante la junta semanal de la Liga, celebrada el pasado lunes, los representantes de Monsters y Rangers asistieron para ofrecer una disculpa pública por lo sucedido, reconociendo el error en el que incurrieron y aceptando el castigo impuesto por la dirigencia.

La sanción generó reacciones en redes sociales por parte de jugadoras y aficionadas de otros equipos, quienes expresaron diversas opiniones sobre el castigo. Algunas deportistas solicitaron incluso que las integrantes de ambos equipos sean reportadas a las ligas femeniles de Frontera y Castaños, con el fin de homologar sanciones y evitar que participen en otros torneos tras los hechos violentos.