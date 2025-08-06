Tigres del Oriente y Ángeles se enfrentan en la Liga de Béisbol Gilberto Felán

En doble cartel que se escenificó en el diamante del Deportivo AHMSA, las novenas de Tigres del Oriente y Ángeles repartieron triunfos y se quitaron un poco de la presión que cargan en la parte baja del standing, dentro de la Liga de Béisbol Gilberto Felán.

En el primer duelo, los felinos orientales se impusieron por la mínima diferencia de 5 carreras contra 4, en un cierre de alarido.

Los angelinos llegaron a la parte alta de la séptima entrada con ventaja de 4-3, cuando Daniel Segoviano se embazó con triple y posteriormente fue remolcado con un batazo de Gael Ibarra para anotar la carrera del empate. En seguida, Jonás Rivera conectó sencillo para impulsar la carrera del triunfo en los spikes del mismo Ibarra.

Para el segundo compromiso de la tarde, Ángeles con bateo oportuno y labró una victoria por pizarra de 6-3 sobre Tigres, para nivelar la serie.

La ofensiva angelina fabricó 3 anotaciones en la segunda entrada, cortesía de José Quiroz, Daniel Méndez y Alan Ibarra, y posteriormente repitió la dosis en la tercera, sumando otras 3 con rayitas a cargo de Edgar Valdez, el mismo Quiroz e Ibarra.

El serpentinero Ángel Mancillas se llevó el triunfo lanzando toda la ruta, mientras que Jonás Rivera, también con juego completo, cargó con la derrota. Con estos resultados, tanto Tigres como Ángeles registran 2 triunfos y 4 derrotas después de 3 series disputadas, situándose en la parte baja de la competencia.