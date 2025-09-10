Canelo Álvarez responde si va a comprar al Atlas

Las Vegas, EE.UU. – Saúl 'Canelo' Álvarez no descarta la posibilidad de adquirir al Atlas, el club de fútbol del que es fiel aficionado. Aunque dejó claro que su enfoque principal está en su combate del próximo sábado ante el estadounidense Terence Crawford, el pugilista mexicano se mostró abierto a la idea de invertir en los Rojinegros.

Durante una entrevista con ESPN Knockout, 'Canelo' explicó que apenas se enteró del posible proceso de venta del equipo mientras se encontraba en entrenamiento. Sin embargo, no cerró la puerta: "No es momento para pensar en esas cosas, pero ya regresando, siempre si es para algo bien, ¿por qué no? Soy un hombre de negocios".

Grupo Orlegi, actual propietario del Atlas FC, anunció el pasado 15 de julio que ha comenzado un proceso de transición para vender al club, como parte de un compromiso con la Liga MX para erradicar la multipropiedad. El objetivo es asegurar que el nuevo grupo propietario tenga la capacidad financiera y la visión adecuada para continuar con el desarrollo del equipo.

Para garantizar un proceso ordenado y responsable, Orlegi contrató a las firmas Moelis & Company, ADS y Weil, Gotshal & Manges LLP, con el fin de realizar una revisión financiera rigurosa a los posibles compradores.

Mientras tanto, Saúl Álvarez mantiene su atención en el combate que tendrá lugar en el Allegiant Stadium de Las Vegas, donde enfrentará a Crawford. Será después de este compromiso que considerará seriamente si da el paso hacia el mundo del fútbol como inversionista.