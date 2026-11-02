Anthony Gordon elige el México vs. Inglaterra como el partido más especial de su carrera: "Me lo llevo para siempre"

Anthony Gordon no olvida su enfrentamiento contra la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026. El extremo inglés aseguró que aquel encuentro de octavos de final, disputado en el Estadio Azteca, ha sido la experiencia más especial que ha vivido dentro de una cancha, debido al ambiente, la presión y las emociones que rodearon el partido.

Gordon rememora el ambiente del Estadio Azteca en el Mundial

En la previa del encuentro de Champions League entre Barcelona y Aston Villa, el futbolista recordó lo que significó disputar aquel compromiso mundialista, en el que Inglaterra consiguió avanzar pese a quedarse con un jugador menos.

Gordon destacó especialmente las condiciones en las que se desarrolló el encuentro, desde la altitud hasta el impresionante ruido de los aficionados en las tribunas.

"Me lo llevo para siempre", expresó al recordar el partido, en el que también tuvo una participación importante al provocar un penalti cuando su selección jugaba con diez futbolistas.

El jugador inglés destaca su papel en el partido contra México

El inglés reconoció que espera volver a experimentar emociones de esa magnitud durante su etapa con el Barcelona.