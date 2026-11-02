Kimi Antonelli rompe en llanto en el GP de México: una canción le recordó a su abuelo

La celebración del primer campeonato mundial de Fórmula 1 de Kimi Antonelli tuvo un instante que fue mucho más allá de los festejos deportivos. El piloto italiano no pudo contener las lágrimas durante su paso por el podio del Gran Premio de México, luego de escuchar una melodía que lo conectó directamente con uno de los recuerdos más importantes de su vida: su abuelo Giordano.

La pieza que provocó su emoción fue Nessun Dorma, una reconocida aria de la ópera Turandot, compuesta por Giacomo Puccini. La canción tenía un significado especial para Antonelli, pues era una de las favoritas de su abuelo, quien acostumbraba escucharla.

¿Qué significó para Antonelli escuchar Nessun Dorma?

Durante la conferencia de prensa posterior a la carrera, el joven campeón habló sobre lo que significó escucharla en un momento tan importante de su trayectoria. Sin poder ocultar su tristeza y alegría al mismo tiempo, reconoció que fue un instante muy especial y expresó su deseo de que su abuelo estuviera orgulloso de él.

"Creo que él estará muy orgulloso", comentó antes de quebrarse emocionalmente y admitir que había llorado mucho durante aquella jornada.

La pasión por los motores que heredó de su abuelo

El recuerdo de Giordano también está ligado a los orígenes de la relación de Antonelli con el automovilismo. Su abuelo era propietario de un taller mecánico y fue quien transmitió su entusiasmo por los motores a Marco, padre del piloto, y posteriormente al propio Kimi.

Por ello, conquistar el campeonato mundial representó una oportunidad para recordar a quien tuvo un papel importante en la historia familiar y en su acercamiento al mundo de las carreras.

El momento también estuvo acompañado por otra canción italiana: Sarà perché ti amo. Mientras llevaba la bandera de su país sobre los hombros, Antonelli disfrutó de la celebración junto a sus familiares y al equipo Mercedes en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

¿Por qué Antonelli conservará el número 12 y no utilizará el 1?

Además de compartir sus emociones tras conseguir el título, el italiano habló sobre una decisión que tomará para la siguiente temporada: mantener el número 12 en su monoplaza, en lugar de adoptar el número 1 que habitualmente identifica al campeón vigente.

Antonelli explicó que ese dorsal tiene un significado personal y que conservarlo representa una forma de mantenerse humilde, sin perder de vista el camino que lo llevó a convertirse en campeón.

Sin embargo, también existe una razón más particular detrás de su elección: una superstición relacionada con los números.

El piloto reconoció que el número 1 nunca le ha dado buenos resultados, por lo que prefiere continuar con el 12, al que considera un número especial.

Un campeonato que soñó desde niño

Con apenas 20 años, Kimi Antonelli consiguió su primer campeonato de Fórmula 1 y se convirtió en el piloto más joven en alcanzar este logro.

El italiano reconoció que todavía intenta procesar todo lo que ocurrió en México, especialmente porque se trata de una meta que había perseguido desde su infancia.

Para él, la posibilidad de compartir semejante conquista con su familia, amigos y compañeros de Mercedes hizo que la experiencia fuera todavía más significativa.

Así, entre festejos, música y recuerdos familiares, el Gran Premio de México terminó convirtiéndose en una celebración inolvidable para Antonelli, quien no solo alcanzó la cima del automovilismo, sino que también encontró un momento para rendir homenaje a su abuelo.