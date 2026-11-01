Castaños golea 4-1 a Palaú en el Estatal de Copa Telmex-Telcel

La Selección Juvenil de Castaños mostró su poderío ofensivo en su presentación dentro del Estatal de Copa Telmex-Telcel, al golear por marcador de 4-1 a la escuadra de Palaú en encuentro que protagonizaron ayer dentro del grupo "C".

El conjunto castañense desplegó un fútbol dinámico y ofensivo sobre la cancha de la Unidad Deportiva, y esto le valió para conseguir su primer triunfo con una abultada ventaja.

Cristian Hernández, Víctor Martínez, Cristopher Neira y Cristian Marines hicieron las anotaciones que llevaron por la senda de la victoria a la escuadra castañense, mientras que por los de la Región Carbonífera, Jorge Reyna dio la cara con un solitario tanto para salvar la honra.

En partido correspondiente al grupo "A", el representativo de San Buena consiguió los 3 puntos con muchos apuros, después de vencer a la selección de Sabinas por la mínima diferencia de 3 goles contra 2, en el campo 2 de la Unidad Deportiva.

Yosdan Rosas fue la figura del partido al anotar en dos ocasiones para encarrilar al triunfo a la oncena sambonense, mientras que Arnoldo Rodríguez lo respaldó con un tanto para asegurar el resultado; por su parte, los sabinenses respondieron con anotaciones de Felipe Ibarra y Kevin Barrera para aminorar la distancia en los cartones finales.