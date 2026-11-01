Deportivo Juliana vence a Guerreras DS en la Copa Telmex-Telcel

El Deportivo Juliana tuvo un debut triunfal en la categoría femenil de la Copa Telmex-Telcel tras vencer a Guerreras DS por la mínima diferencia de 3 goles contra 2, en duelo correspondiente al grupo "C" de la eliminatoria estatal.

Ayer, en la cancha de la Unidad Deportiva, Jennifer Márquez dio muestra de su contundencia al firmar un par de anotaciones para sostener la ventaja del conjunto de gris, mientras que Nallely se mandó un golazo con disparo en los linderos del área para redondear el triunfo.

Por su parte, la arquera Alondra Delgado tuvo una intervención clave para la victoria, al atajar un penalti. Del equipo bélico, Angela Morales se hizo presente en el marcador en dos ocasiones para recortar la distancia.

Guerreras DS se recupera en su segundo encuentro

En el segundo encuentro del grupo "C", Guerreras DS recuperó la esperanza de acceder a la siguiente fase al vencer por 2-0 a la escuadra de CRD de Torreón.

En un encuentro bastante parejo, Judith Bernal y Kamila Hernández firmaron las anotaciones que guiaron al conjunto bélico a la conquista de sus primeros tres puntos en la ronda inicial.