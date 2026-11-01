Gigantes logra remontar y vencer a Padres en Monclova

El pitcheo de Padres se desplomó en la quinta entrada y Gigantes aprovechó para fabricar un rally de 12 carreras, el cual sirvió para darle la vuelta a la pizarra y gestar una victoria por pizarra de 12-8, en cotejo correspondiente a la serie 8 de la Liga de Béisbol Furiazul.

Los frailes se adelantaron en el primer rollo con un explosivo rally de cuatro carreras a cargo de Santino Rivera, Brandon Medellín, Bradley Escalante y Brayan Medellín, mientras que el mismo Escalante volvió a timbrar en la tercera para encaminar a los Padres con una cómoda ventaja de 5-0.

Para la quinta entrada, el relevo fallido de Padres y tres pifias cometidas por el cuadro costaron un rally que definió la remontada. Amaury Castañeda, Mateo Chávez, Ian García y Edwin Sánchez timbraron en dos ocasiones durante el sexto rollo, mientras que Yerai Villanueva, Adrián Garza, William Rodríguez y Leonardo Esquivel contribuyeron con una anotación para labrar la docena que revirtió el score.

Por su parte, los Padres cerraron la sexta tanda con una triple producción. Brayan Medellín, Makency Valdez y Brandon Medellín sumaron tres rayitas para maquillar la dolorosa derrota.

Detalles del desempeño de los relevistas

El relevista Yerai Villanueva lanzó dos capítulos con un par de anotaciones permitidas, recibió un imparable, dio cuatro pasaportes y abanicó a un rival para anotarse el acierto, tras remplazar al abridor Adrián Garza, a la vez que Santino Rivera cargó con el revés en labor de relevo.