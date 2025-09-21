José Antonio Noriega aclara polémica en fichaje de Anthony Martial con Rayados de Monterrey

La llegada del jugador francés Anthony Martial a los Rayados de Monterrey no estuvo exenta de controversia luego de que Pumas de la UNAM afirmó que el cuadro regio no jugó de la forma adecuada y se les habría "adelantado" para arrebatarles al delantero europeo.

Ante esta situación, el presidente deportivo de Monterrey, José Antonio "Tato" Noriega, ofreció este viernes su versión de lo ocurrido y de cómo se cerró la negociación con Martial, esto durante la presentación del jugador quien, ese mismo día dijo estar listo para debutar este mismo fin de semana si es necesario.

El directivo de la Pandilla, quien le entregó a Martial su playera, indicó que el director técnico Domènec Torrent pidió acelerar las negociaciones, fue en ese momento cuando se supone superaron el ritmo que llevaba Pumas en las pláticas con el galo.

"Teníamos la recomendación de Domenec de acelerar las negociaciones con Anthony porque era un jugador que le atraía mucho", indicó Noriega quien, admitió, había otras opciones que analizaba la directiva pero prefirieron dar prioridad a los deseos del estratega: "al estar nosotros de acuerdo, pues dentro de las alternativas que teníamos fue la que por la que más empujamos".

Noriega señaló que los agentes del jugador informaron al club que Martial tenía múltiples ofertas de distintas partes del mundo, todas en análisis. Tras evaluar esas posibilidades junto con su familia, la opción que más les "atraía" era la de Monterrey.

"Nos dijeron que después de ese análisis, también de su familia, la opción que más les atraía era la de Monterrey y por eso están aquí", agregó el directivo.

Noriega también elogió la trayectoria de Martial como jugador de alto nivel, destacando su experiencia importante en ligas europeas de primer nivel (Premier League, Ligue 1, LaLiga). El jugador, procedente del AEK Atenas, ya ha tenido algunos entrenamientos con Monterrey.