Tri sub 20 de México logra triunfo ante Arabia Saudita en duelo previo al Mundial en Chile

Remontando la desventaja en el marcador, México derrotó 2-1 a Arabia Saudita en lo que significó el último partido del Tri previo a debutar en el Mundial sub 20 que se llevará a cabo en Chile a partir del sábado 27 de septiembre.

Afinando los últimos detalles para la justa mundialista sub 20, Eduardo Arce tomó el duelo de preparación ante el conjunto del Golfo Pérsico con total seriedad y perfilando el XI que podría estar vistiendo la playera de la escuadra nacional ante Brasil, en su debut.

Este fue el XI enviado por el estratega nacional para este duelo que se llevó a cabo en Paraguay: Pablo Lara, Diego Ochoa, Everardo López, César Bustos, Amaury Morales, Alexei Domínguez, César Garza, Elías Montiel (C), Tahiel Jiménez, Gil Mora y Mateo Levy.

Justo a la media hora del compromiso, Arabia Saudita tomó ventaja en el marcador (1-0), sin embargo, el conjunto nacional respondió a la brevedad con un tanto de Gilberto Mora, quien tomó el balón desde el manchón penal y -engañando al arquero- puso el empate seis minutos más tarde (36´).

Asociándose en los linderos del área, Elías Montiel quedó frente al arco rival y, con un zurdazo cruzado, México tomó la ventaja (2-1 al 57´) que nunca más desaprovecharía.

Para los últimos minutos, Fernando Arce envió diversas modificaciones al terreno de juego y cerró el partido, mismo que representó el triunfo para la escuadra Tricolor en la última prueba que tuvo previo a debutar en el Mundial sub 20 ante Brasil.

Este duelo frente a la ´Scratch´ se jugará el domingo 28 de septiembre, mientras que Arabia Saudita entrará en acción un día más tarde, cuando se enfrente a Colombia. Estos son los Grupos en los que quedaron asignadas cada una de las selecciones:

Grupo C: México, Brasil, España y Marruecos.

Grupo F: Arabia Saudita, Colombia, Noruega y Nigeria.