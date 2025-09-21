Nacho Álvarez, héroe en la victoria de los Bravos de Atlanta ante los Tigres de Detroit

El mexicano Nacho Álvarez vivió una tarde de ensueño y los Bravos de Atlanta vinieron de atrás en la novena entrada para lograr un triunfo 6-5 sobre los Tigres de Detroit y llegar a su séptima victoria consecutiva.

El novato no había dado cuadrangular en sus primeros 59 juegos de Grandes Ligas, pero en el 60 conectó dos, fundamentales en la reacción de Atlanta. Además, en la novena pegó un sencillo productor para empatar el juego, cuando Detroit estaba a un out de romper una racha que ahora se extendió a cinco derrotas al hilo. Poco después, Jurickson Profar lo siguió con el imparable que completó la remontada.

Los Bravos llegaron abajo 5-4 a la novena. Ozzie Albies y Ha-Seong Kim iniciaron con sencillos ante Will Vest, quien logró ponchar a Michael Harris II y Sandy León. La mesa quedó puesta para Álvarez, que ya había sacudido jonrones en la tercera y octava entrada: esta vez respondió con un batazo al derecho que igualó el marcador.

Raisel Iglesias retiró el noveno inning para asegurar su salvamento número 27 de la campaña. La victoria fue para Dylan Dodd, tras colgar el cero en la octava.

Los Tigres, que ahora tienen apenas juego y medio de ventaja sobre los Guardianes de Cleveland en la cima de la División Central de la Liga Americana, habían tomado la delantera temprano con un sencillo productor de Spencer Torkelson en el primer capítulo.

Álvarez contestó con su primer vuelacerca en el tercero y Drake Baldwin conectó su segundo jonrón en juegos consecutivos para adelantar 3-1 a los Bravos. Detroit recortó con elevado de sacrificio de Wenceel Pérez y en el sexto igualó gracias al emergente Zach McKinstry.

Torkelson devolvió la ventaja en la séptima con su cuadrangular 31 de la temporada, igualando la marca personal que fijó en 2023.

Álvarez, de 22 años, debutó en Grandes Ligas el año pasado aunque solo jugó ocho encuentros. En esta campaña ha ido y venido entre el equipo principal y la sucursal Triple A, pero desde el 4 de agosto, su último ascenso, se ha adueñado de la antesala y ha sido el titular de esa posición en 42 de los últimos 45 juegos de Atlanta.

Nacido en Fontana, California, de padres sonorenses, es elegible para representar a México en el Clásico Mundial de Béisbol de marzo próximo.