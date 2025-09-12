Rayados de Monterrey confirman fichaje de Anthony Martial

Los Rayados de Monterrey confirmaron que el francés Anthony Martial es su nuevo fichaje en una transferencia definitiva y con contrato hasta 2027, con opción de un año más.

"Su talento, velocidad y capacidad de definir en momentos clave serán un aporte para el equipo en la búsqueda de lograr los objetivos", destacó Monterrey.

El Monterrey resaltó que es uno de los delanteros más reconocidos de su generación en Francia.

El originario de Massy, Francia, debutó con el Olympique de Lyon a los 17 años. Después jugó con el AS Mónaco en 2013, equipo en el que coincidió con Lucas Ocampo.

En 2015 llegó al Manchester United, club con el que tuvo su época dorada. Disputó 317 partidos, marcó 90 goles y consiguió títulos como la UEFA Europa League (2016-17), la FA Cup (2015-2016 y 2023-24), la EFL Cup (2016-2017 y 2022-23) y la FA Community Shield (2016).

Asimismo, en su etapa con los "Red Devils" fue galardonado con el premio Golden Boy.

En 2022 llegó cedido al Sevilla para después recalar en el AEK Atenas de Grecia, donde disputó 24 partidos, 9 goles y dos asistencias en la temporada 2024 y 2025.

Con la selección de Francia participó en la Sub-16, Sub-17, Sub-18, Sub-19 y Sub-21. Conquistó la Euro Sub-16 en 213.

Con el representativo mayor de Francia fue campeón en la UEFA Nations League en 2020-2021 y subcampeón de la Eurocopa en 2016. Disputó 30 partidos y anotó dos goles.