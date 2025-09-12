Charros de Jalisco buscan remontar en la Serie del Rey

GUADALAJARA, Jalisco 12-Sep-2025 .-El enfoque de Benjamín Gil y sus Charros de Jalisco sigue claro: levantar el trofeo '108 Costuras'.

A pesar de ir en desventaja de 2-0 en la serie, el mánager caporal dice no sentir presión y trabajará con la mente puesta en los ajustes necesarios para salir avantes en el juego 3, que se celebrará en el Estadio Panamericano.

"No podemos controlar otra cosa más que el siguiente juego, para qué adelantarte. Nuestro enfoque total se va al juego 3, ya ganando ese juego nos enfocamos en el juego 4. No tengo presión estando 2-0, menos 2-2", señaló el mánager de los Charros.

Será el jalisciense Luis Iván Rodríguez quien abra el primero de posibles 3 juegos en el Estadio Panamericano, mientras que Brooks Hall lanzará por los Diablos.

"Salir inspirados, motivados, sabemos que tenemos un gran pitcher. Vamos a estudiar a Brooks como ellos nos van a estudiar a nosotros", añadió.

Este sábado 13 de septiembre, a las 18:00 horas, Charros y Diablos Rojos se verán las caras nuevamente para la reanudación de la Serie del Rey, día en el cual, asegura Gil, será una fiesta tapatía.

"Va a ser una fiesta tapatía el sábado, vamos a ganar el juego 3, después del juego vamos a ver al 'Canelo' ganar su campeonato contra (Terence) Crawford, todo Guadalajara, toda la región tapatía va a estar celebrando".

Además, 'El Matador' se disculpó con los aficionados caporales al no tener la posibilidad de coronarse en Jalisco.

"Lo único, me disculpo con nuestra afición que nos vamos a coronar en México y no en Guadalajara", puntualizó.