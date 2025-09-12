Marina Stakusic avanza a Cuartos de Final tras derrotar a Jelena Ostapenko

GUADALAJARA, Jalisco 12-Sep-2025 .-Marina Stakusic dio la sorpresa y eliminó a una de las favoritas del Guadalajara Open AKRON WTA 500: Jelena Ostapenko.

La canadiense se impuso, en un gran partido de poder a poder, por parciales de 6-4, 6-7(8) y 6-2 a la ganadora del Roland Garros 2017, quien llegó a la cancha dura del Estadio AKRON, del Centro Panamericano de Tenis, como la tercera mejor sembrada del evento.

Fue la propia Stakusic quien ganó el primer juego del día con una muestra de su potencial saque, el cual hizo batallar durante todo el compromiso a la letona, quien también mostró su derecha de poder.

El primer set fue peleado con el cuchillo entre los dientes, pues la número 155 del ranking WTA se lograba poner en ventaja, pero rápidamente Ostapenko igualaba los juegos, hasta que Marina logró tomar ventaja de 5-4 y finalmente lo cerró con el 6-4, aprovechando los errores de su rival.

Jelena, número 24 del ranking, demostró por qué es una de las mejores tenistas del mundo al levantarse de un 3-0 en contra en el segundo set, llegando incluso a ponerse 4-3 arriba, pero la canadiense ajustó su desempeño y revirtió el parcial para colocarse a un solo game de llevarse el triunfo (6-5).

Pero nuevamente la experiencia de la letona apareció y tras un peleado juego, mandó el segundo set al tie break.

La batalla por el ganar o morir fue un auténtico toma y daca, donde Marina se puso arriba, pero Ostapenko se recuperó y finalmente rompió el tie break por 8-6.

Finalmente Stakusic no tuvo mayores inconvenientes en el tercer y último set, pues rápidamente se puso arriba por 4 juegos a cero. Una pausa para atender molestias físicas a Jelena Ostapenko hicieron que el partido se detuviera por unos minutos, pero eso no le afectó a la canadiense, quien terminó imponiéndose 6-2.

Esta victoria pone a Marina Stakusic en sus segundos Cuartos de Final del circuito y repitió lo logrado en 2024, cuando también venció a la tenista letona en el GDL Open AKRON en la misma instancia.

La canadiense se enfrentará ante la colombiana Emiliana Arango por el pase a Semifinales.

"Estoy sin palabras en este momento, fue una montaña rusa, estoy contenta de haber mantenido mi enfoque y sacar ese tercer partido.

"La clave fue mi mentalidad, mantenerme tranquila en los momentos difíciles. En el segundo set me empecé a sentir muy nerviosa y no empecé a pegarle tan libremente, pero me dije que no pasaba nada si seguía peleando", dijo la ganadora.