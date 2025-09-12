Tigres y su estrategia sin fichajes de última hora en Liga MX

MONTERREY, NL 12-Sep-2025 .-El técnico de los Tigres, Guido Pizarro, aseguró que a su equipo no le hace falta algún refuerzo.

Cuando restan unas horas para el cierre de registros en la Liga MX (19:00 horas), el entrenador felino reafirmó lo que ha venido declarando, que no van a incorporar a nadie que no les tenga convencidos.

"El análisis es muy completo a la hora de incorporar, tenemos un plantel muy vasto, un plantel muy competitivo, que en lo personal pienso que no nos falta nada para poder competir por nuestros objetivos.

"Siempre he dicho que que el refuerzo que venga tiene que ser el que nos dé un salto de calidad individual y colectivamente, y el análisis es completo, todavía quedan algunas horas, pero lo que siempre hemos dicho es que el jugador tiene que ser indicado a nuestro proyecto, a nuestro modelo, y si no es ahora será más adelante", expresó en conferencia de prensa.

¿No sientes que das una ventaja, al dejar esa plaza libre, el ataque de Toluca, el mediocampo del Cruz Azul, el equipo que armó Rayados, que son con los que pelearán el título?

"Sí, somos conscientes que que hay equipos que son muy competitivos también, que tienen un gran plantel, creo que también incorporar si no estamos convencidos o no son las características que nosotros buscamos, creo que no, en lo personal más siendo extranjero, que nos tiene que dar un salto de calidad", respondió a la pregunta de CANCHA.

Se le preguntó sobre el nombre de Henrique Simeone, juvenil brasileño de padre mexicano, que estaría llegando a la Sub 21 felina, pero comentó que en esa área no le corresponde decidir a quién fichar.

"Con respecto a nuestro equipo, a Primera División, sí hay nombres, siempre hubo nombres, pero como decía recién capaz que dependes de otros clubes, dependes de otras situaciones contractuales de otros jugadores, entonces siempre hay muchos nombres que se barajan, después con respecto a las fuerzas básicas, es otro departamento que el club se encarga en otra área", comentó.

Agregó que esos refuerzos que vienen llegando a la Liga MX, y que vienen del fútbol europeo, le dan un salto de calidad al torneo mexicano.

Este sábado, los Tigres reciben a León en partido por la Fecha 8 del Torneo Apertura 2025, de Liga MX.