Pumas UNAM elige a Aboubakar y Ávila sobre Falcao

En el cierre del mercado, los Pumas de la UNAM desestimaron adquirir a Radamel Falcao, debido a que tenían negociaciones avanzadas con el camerunés Vincent Aboubakar y el argentino Ezequiel Chino Ávila.

En las compras de pánico, hasta los despachos de La Cantera llegó la propuesta de dos jugadores colombianos justo en medio de las negociaciones por un delantero que ha pedido con urgencia Efráin Juárez.

Hasta el jueves, todo estaba casi cerrado con Ezequiel Ávila, pero el delantero del Betis quiso aprovechar la coyuntura de la necesidad de Pumas por un delantero y en el contrato de dos millones de dólares entre instituciones, pidió un bono de un millón para firmar. A Pumas no le gustó la posición de Ávila y dieron carpetazo al asunto.

Entonces reviraron a la primera negociación con el camerunés Vincent Aboubakar quien es agente libre y sólo acordarían el sueldo. Pumas le hizo llegar una oferta justo cuando dos opciones colombianas le llegaron a las oficinas.

El primer nombre que les pusieron en la mesa fue el de Rafael Santos Borré, delantero colombiano de 29 años que actualmente juega en Brasil con el Internacional de Porto Alegre, pero no quiere seguir más ahí.

En Pumas se infartaron cuando vieron el costo, a pesar de que le encantaba la opción. Nueve millones de dólares separaban el sueño de contar con un delantero de suma experiencia en equipos como River Plate, Eintracht Frankfurt y Werder Bremen. A Santos Borré desde el año pasado se le vincula con Cruz Azul sin que se haya concretado nada. No hubo opción a negociar, entonces les pusieron otra carta.

Radamel Falcao quien es agente libre, quiere venir al fútbol mexicano. En el inicio de 2025 lo ofrecieron al América, pero no lo quisieron principalmente por la edad, 39 años. El último rastro de Falcao fue jugando en Colombia con el Millonarios en donde completó 28 juegos en dos torneos con 11 goles. Sin embargo, en Pumas tampoco cayó bien por la veteranía y sintieron que no les iba a funcionar, prefiriendo la opción de Aboubakar de 33 años y que viene del fútbol turco con el Hatyspor en donde en 28 juegos hizo ocho anotaciones.

"Con Santos Borré fue por el dinero. Lo que dijo el director deportivo de Pumas fue "está muy lejos de nuestros números". Le dijimos, danos una idea de cuánto podrías pagar por la transferencia e intentamos convencer a la otra parte. "No, hay muchísima diferencia", nos recalcó", reveló una persona inmiscuída en la negociación.

"Con Falcao creíamos que era una buena opción, pero al final nos respondieron que ya tenían a un africano casi firmado, la verdad es que lo ofrecimos con premura en los tiempos".

De esta manera, con las horas en contra, Pumas cesó en el intento de ingresar una estrella más a sus filas, pues ya tiene a Aaron Ramsey, Keylor Navas y Álvaro Angulo, pero decidieron que una más como Falcao no era lo mejor para su proyecto.