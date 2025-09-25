VIDEO: Turco Mohamed sabía que Sergio Ramos iba a picar su penal y así le dijo a su equipo

En una de las imágenes más comentadas de la Jornada 10 del Apertura 2025, Sergio Ramos falló un penal con un cobro a lo panenka, y terminó convirtiéndose en uno de los momentos determinantes en la goleada 6-2 de Toluca sobre Rayados de Monterrey.

La acción se originó tras una falta dentro del área sobre Germán Berterame, sancionada por el árbitro César Arturo Ramos. El defensor español, ex capitán del Real Madrid, asumió la responsabilidad y ejecutó el disparo con su estilo habitual, pero el portero Hugo González no cayó en el engaño y logró detener el balón con seguridad.

Detrás de esa atajada hubo algo más que suerte o reflejos. En conferencia de prensa, el director técnico del Toluca, Antonio "Turco" Mohamed, confesó que la jugada fue anticipada gracias a un recuerdo personal. El estratega argentino contó que la noche anterior vio un video de un partido entre Celta de Vigo (equipo que él dirigía en 2018) y el Real Madrid, en el que Ramos marcó un penal de la misma manera. Esa imagen quedó grabada en su mente y le pidió a su arquero no moverse si se enfrentaba a Ramos desde los once pasos.

"Como que lo soñé, justo anoche vi esas imágenes y pensé que podía repetirse. A veces sale, a veces no", dijo Mohamed.

La jugada terminó siendo clave, ya que Toluca no solo evitó el empate de Rayados, sino que aprovechó el envión anímico para ampliar la ventaja apenas unos segundos después.

Toluca golea y se ilusiona con el título

Más allá del penal errado, los Diablos Rojos dominaron el encuentro con autoridad. El 6-2 sobre Monterrey no solo significó una victoria contundente, sino que también colocó al equipo escarlata en el segundo lugar de la tabla general, por debajo únicamente de Cruz Azul.

El equipo de Mohamed se perfila como serio contendiente al título y va tomando forma como uno de los conjuntos más sólidos del torneo, con aspiraciones claras de conquistar el bicampeonato de la Liga MX.