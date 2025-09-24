Sanción oficial para Atlético Miravalle y Atlético Otilio en Liga Municipal de Fútbol

La dirigencia de la Liga Municipal de Fútbol hizo oficial la sanción para Atlético Miravalle y Atlético Otilio, los equipos involucrados en la bronca que derivó en la agresión al silbante David García. Rey Carmona, presidente de la LMF, dio a conocer una lista de 35 jugadores y 2 entrenadores, pertenecientes a ambas escuadras, los cuales están vetados por tiempo indefinido en dicho circuito, siendo además boletinados a las diferentes ligas de la Región con la intención de que se les aplique la misma sanción. Sin embargo, la postura de la directiva generó polémica e inconformidad en el medio futbolístico local. Varios jugadores, entrenadores y representantes de equipos cuestionaron que, entre los jugadores vetados, no aparece el hijo del dirigente Rey Carmona, quien milita en el Atlético Miravalle. Por su parte, la mesa directiva del Atlético Otilio manifestó en un comunicado su inconformidad por dicha sanción, argumentando que dicho club no inició la gresca, ni tampoco participó en la agresión al silbante David García. Incluso, miembros del Atlético Otilio trataron de auxiliar al silbante cuando jugadores y porra del Miravalle se abalanzaron sobre él. Cabe recordar, que el ataque al silbante David García fue exhibido en diferentes videos que circularon en redes sociales, en los que se observa a miembros del Atlético Miravalle propinándole golpes y pedradas al joven árbitro. Tras el ataque, García resintió diferentes dolencias, incluso registró una pérdida de la visión en el ojo derecho a consecuencia de los golpes que recibió en la cabeza.