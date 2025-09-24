Astros se colocan en el tercer lugar del standing tras vencer a Tigres

El equipo de Astros se metió en la pelea por el tercer lugar del standing tras barrer a los Tigres del Oriente, en duelo que libraron el fin de semana, dentro de la décima serie del calendario regular.

En el primer compromiso del doble cartel que escenificó en el Parque AHMSA, los Astros se apuntaron un triunfo por apretado 8-7 sobre los felinos.

Se jugaba la parte alta de la séptima tanda cuando Kevin Montemayor llegó al pentágono con la carrera que emparejó la pizarra 7-7 y parecía impulsar la remontada de los Tigres, pero el lanzador Ángel González se fajó y logró cerrar el inning sin más daño. Por su parte, en el fondo del séptimo rollo, Carlos González se embasó con sencillo y Nicolás Marrero pegó hit productor de la carrera que le valió el triunfo a los Astros.

González se acreditó el acierto en labor de relevo, sustituyendo al abridor Ángel Esparza, mientras que Marco Romero cargó con la derrota.

Posteriormente, los Astros aprovecharon un rally de 4 carreras en la sexta entrada para darle la vuelta a los cartones y terminar venciendo a Tigres por pizarra de 9-7, en el segundo encuentro.

Los felinos elaboraron una triple producción en la primera entrada y después, en la tercera tanda, aparecieron Isaí Banda, Marco Romero, Kevin Montemayor y Gael Ibarra con un rally de 4 carreras que le dio ventaja de 7-2 a los felinos.

En la cuarta ronda, Enrique Flores sumó una rayita más a la cuenta de Astros, luego Nicolás y Kevin Marrero timbraron en la quinta para recortar la diferencia, mientras que un rally de 4 anotaciones en el sexto rollo terminó por consumar la remontada.

Diego Marrero fue el pitcher ganador en labor de relevo y perdió Sebastián Aldecoa, mientras que Enrique Flores fue el mejor bateador por Astros al pegar de 4-3.

Con esto, los Astros mejoraron su récord a 12 victorias por 8 derrotas y se emparejaron con Mets en el tercer puesto del standing, a la vez que los Tigres se quedaron con marca de 7-13.