LMV consigue cómoda victoria sobre Halcones en voleibol

Tras caer en el primer set, los Raptors se levantaron para vencer a los emplumados en cotejo de la Liga de Voleibol Rangelitos.

El equipo de Raptors se repuso de un mal inicio de partido y terminó rescatando una valiosa victoria ante Cuervos, después de tres intensos sets en la cancha del Gimnasio Municipal “Milo” Martínez.

Los emplumados dominaron con claridad el primer episodio y tomaron la ventaja con parciales de 25-12. Sin embargo, para el segundo set, los Raptors replantearon la estrategia y lograron darle la vuelta al juego.

Los Raptors se impusieron por 25-20 y lograron emparejar la contienda, luego mantuvieron su dominio en el tercer set y definieron con cartones de 15-10, para sumar un triunfo más a su cuenta en la categoría Varonil.

LMV VENCIÓ A HALCONES

El sexteto de LMV no tuvo mayores complicaciones frente al equipo de Halcones y se agenció una cómoda victoria en dos sets.

LVM fue ampliamente superior desde el primer set, el cual dominó con parciales de 25-13, y posteriormente sentenció el resultado con cartones de 25-17 en el segundo capítulo, para seguir avanzando con paso firme hacia los playoffs de la división Varonil.

GOLDEN GANÓ EN FEMENIL

La escuadra de Golden sumó una victoria más en la categoría Femenil tras superar a Divas en tres sets. Las doradas se apuntaron el primer episodio con parciales de 25-17, luego las Divas respondieron en el segundo set para imponerse por 25-20 y nivelar el partido. Para el set decisivo, Golden recuperó su nivel y definió el resultado con cartones de 15-12.