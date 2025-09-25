FIFA Revela a Maple, Zayu y Clutch: Las Mascotas Oficiales del Mundial 2026

A menos de un año del inicio del Mundial 2026, la FIFA presentó oficialmente a las mascotas que acompañarán esta histórica edición de la Copa del Mundo, la primera en realizarse en tres países y con la participación de 48 selecciones. Los elegidos: Maple, Zayu y Clutch.

La revelación se hizo a través del sitio oficial de la FIFA y sus redes sociales, donde se dio a conocer el aspecto y el simbolismo detrás de cada personaje. Maple, un alce; Zayu, un jaguar; y Clutch, un águila, representarán a Canadá, México y Estados Unidos, respectivamente.

"El equipo del Mundial 26 sigue creciendo... ¡y se vuelve mucho más divertido! Maple, Zayu y Clutch transmiten alegría, emoción y ese espíritu de unión que define a la Copa Mundial de la FIFA", señaló Gianni Infantino, presidente del organismo.

Cada una de las mascotas fue diseñada para rendir homenaje a la identidad cultural de su país:

Maple es un portero canadiense amante del arte urbano y la música, que recorrerá todo Canadá con el objetivo de conectarse con la diversidad cultural del país.

Zayu, el jaguar mexicano, habita en las selvas del sur y representa la riqueza cultural de México. Su nombre evoca "unidad", "fortaleza" y "alegría", y promueve las tradiciones nacionales a través del baile y la gastronomía.

Clutch, el águila estadounidense, simboliza la energía y el espíritu optimista de EE.UU., y destaca por su papel como centrocampista que une a las personas.

Además, la FIFA confirmó que las mascotas formarán parte de un programa de licencias que incluirá productos oficiales y su integración en el entorno digital FIFAe, dentro de la serie "FIFA Heroes".

El Mundial 2026 se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio, y se espera que esta edición marque un antes y un después en la historia del fútbol.