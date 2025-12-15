Fuerte enfrentamiento entre Mohamed y Faitelson opaca título del Toluca

La celebración del título del Apertura 2025 para el Toluca se vio opacada por un fuerte intercambio verbal entre su director técnico, Antonio "Turco" Mohamed, y el periodista David Faitelson. El enfrentamiento ocurrió después de que los Diablos Rojos vencieran a Tigres en una dramática definición por penales en la Final disputada en el Estadio Nemesio Diez.

¿Qué ocurrió entre Mohamed y Faitelson?

El incidente rápidamente tomó relevancia en redes sociales, donde Faitelson, a través de su cuenta de X, expresó su postura sobre lo sucedido. En dos mensajes, el comunicador de TUDN criticó con dureza la actitud del estratega argentino, a quien calificó como "majadero", "altanero" y "mal educado", señalando que su comportamiento no correspondía al de un entrenador campeón del futbol mexicano.

Detalles del intercambio verbal

En una segunda publicación, el periodista detalló las expresiones que, según él, recibió por parte de Mohamed durante el altercado. Faitelson aseguró que el técnico lo insultó, lo amenazó con agredirlo físicamente y condicionó su relación con la televisora mientras él estuviera presente. En ese mismo mensaje, reconoció la capacidad del entrenador, aunque lo describió como "primitivo".

A pesar de la tensión generada, el enfrentamiento no pasó de lo verbal y no se registraron agresiones físicas. Posteriormente, en una entrevista que TUDN pretendía realizarle al técnico del Toluca, Mohamed aprovechó el espacio para responder públicamente. Visiblemente molesto, calificó a Faitelson como "desubicado" y decidió no continuar con el diálogo junto a otros integrantes de la televisora.