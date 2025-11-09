León cae ante Puebla (1-2) en el Nou Camp

Cierre gris para La Fiera. El León cayó (1-2) frente al Puebla ante los ojos de su afición en el Nou Camp, culminando así su participación en el Apertura 2025 de la Liga MX.

Con la misión de terminar el torneo con la cabeza en alto, La Franja salió con toda la intención de abrir el cerrojo del cuadro local, algo que encontraron a los 15 minutos de juego. Fernando Monárrez centró desde el costado izquierdo conectando con Alejandro Organista, quien de cabeza se encargó de darle la ventaja a los poblanos.

La alegría del equipo camotero se esfumó a los seis minutos. León respondió agresivamente a la anotación del rival y de esa forma lograron encontrar la anotación que emparejó el duelo. Como de costumbre, James Rodríguez fue el responsable de asistir en el gol de la igualada, el cual fue anotado por Iván Moreno tras un exquisito pase del colombiano de media volea.

Fue el propio capitán de Colombia quien tuvo la siguiente de peligro para su equipo al armar la pierna izquierda y pegarle desde fuera del área, pero su disparo se fue a un costado del arco poblano. Puebla no se dejaba intimidar y también respondieron de inmediato con una llegada de Emiliano Gómez.

Ambas escuadras tuvieron grandes oportunidades para cerrar el primer tiempo con ventaja de un gol, siendo La Franja los encargados de anotar el desempate. Emiliano Gómez (41') se incrustó en el área esmeralda y con un riflazo de pierna izquierda venció a Óscar García para el 2-1.

Nacho Ambriz intentó darle una mejor cara a su equipo con un par de movimientos en el inicio de la segunda mitad, pero sus cambios no tuvieron el impacto que se esperaba en el terreno de juego.

De esta forma, León se despide del torneo, donde vivió momentos dulces, pero en su mayoría amargos. Puebla cerró la campaña con un resultado inesperado y siendo el peor equipo del Apertura 2025 con solamente 12 puntos.