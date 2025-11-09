Blue Jays lidera en pitcheo y bateo en la Liga de Béisbol Suárez Villastrigo

La gran campaña que están teniendo los Blue Jays en la Liga de Béisbol Suárez Villastrigo, en gran medida ha sido soportada por Iván Rivera, Audrich Burckhardt y Edgar Salazar, quienes han jugado a un alto nivel y figuran como líderes en las estadísticas individuales de pitcheo y bateo. Por un lado, Rivera es el pitcher más ganador en la presente campaña, registrando una marca de 6-0, con 39 innings trabajados en los que ha permitido 41 hits, ha otorgado 13 pasaportes y ponchado a 35 bateadores. Al lanzador estelar de los azulejos le siguen Daniel Soto y Ramiro Muñoz, ambos con récord de 3-0, mientras que Abraham Castañón y Daniel Pruneda tienen 4-1, todos ellos jugando para Indios de San Buena. A su vez, Burckhardt aparece al frente del departamento de bateo al registrar una efectividad de .542, con 32 hits sencillos, 6 dobletes y 2 jonrones, además de 12 carreras anotadas y 22 producidas en 59 apariciones en la registradora. En segundo puesto aparece el cubano Lisban Corea, quien promedia .481 jugando también para los Blue Jays, mientras que Rubén Villa de Bravos tiene .464 y Jaime Quiroz de Indios de San Buena batea para .460. El mismo Audrich Burckhardt es quien más sencillos ha pegado con 32, Edgar Salazar lidera los departamentos de dobletes con 10 y carreras producidas con 27 con los azulejos, Darío Gutiérrez de Indios de Mario Cabrera encabeza en tripletes con 3, Joahua Esparza de Acereros suma 5 jonrones al frente de ese departamento, mientras que Brayan Hernández de Indios de San Buena destaca con 18 carreras anotadas.