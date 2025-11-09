Cristiano Ronaldo marca el gol 953 en la Liga Saudí

Cristiano Ronaldo lo volvió a hacer. El astro lusitano anotó su gol número 953 en la victoria del Al-Nassr sobre Neom Sports Club, por lo que el conjunto de los Caballeros de Najd llegó a los 24 puntos, manteniendo su marca invicta en la Liga Profesional Saudí.

El cuadro de Jorge Jesús mostró su poderío ante Neom, desde los primeros minutos, pero el invitado especial llegó hasta la segunda mitad. Ângelo Gabriel, una de las joyas del equipo árabe, abrió el marcador al 47´.

El capitán del equipo tuvo un tiro libre que pegó en la barrera, sin embargo, el jugador brasileño de 20 años remató de primera y mandó el balón pegado al palo después del rebote. El gol marcó la pauta y también hizo que Gabriel fuera considerado como el jugador del partido.

El astro lusitano marcó su gol número 16 en 16 encuentros esta campaña desde los 11 pasos. El Comandante tomó vuelo al minuto 65 y, con una paradinha engañó al arquero y su compatriota, Luís Maximiano, quien le dejó la puerta servida para el gol.

Con la ventaja de dos goles y un hombre de más, el conjunto del Al-Nassr se relajó y dejó grandes facilidades para los locales. Al 84´, Ahmed Abdo Jaber anotó el descuento y puso en predicamentos al entrenador lusitano.

Después del tanto del Bicho, otro jugador portugués se hizo presente en el marcador. Joao Félix, quien ha tenido una resurrección con el cuadro árabe, anotó el tercer y definitivo gol del encuentro.

El exjugador del Atlético de Madrid, Barcelona, Chelsea, AC Milan y demás se convirtió en el máximo anotador de la Liga Saudí con 10 goles. Sus grandes actuaciones lo hicieron volver a las convocatorias para la Fecha FIFA de noviembre.

Después del parón internacional, Al-Nassr regresará a la actividad de la liga con un encuentro ante Al Khaleej Club, quien actualmente es el quinto lugar general. Además, los Caballeros de Najd se enfrentarán ante FC Istiklol Dushanbe, en la Copa Asiática.