Cefor Pachuca Monclova, subcampeón y goleador en Copa Mazatlán 2025

El equipo Cefor Pachuca Monclova tuvo una destacada participación en la Copa Mazatlán 2025, donde consiguió un meritorio subcampeonato y se llevó además el título de goleo individual, en una competencia que reunió a algunos de los mejores equipos infantiles y juveniles del país.

Bajo la dirección del profesor Luis Fernando Sifuentes, los Tuzos 2014-2015 demostraron un nivel sobresaliente a lo largo del torneo, consolidándose como una de las escuadras más competitivas del certamen, que año con año funge como una importante vitrina de talentos del fútbol mexicano.

Durante la fase de grupos, el conjunto monclovense tuvo una actuación perfecta. Su debut fue contundente, con una goleada de 12-0 sobre FC Valle de Nuevo León, seguida de una impresionante victoria de 31-0 frente a OPI Chihuahua, y un triunfo de 10-1 ante León Mazatlán, asegurando así su pase a la siguiente ronda con paso arrollador.

En cuartos de final, Pachuca Monclova mantuvo el ritmo y superó con autoridad a FC Dorados Culiacán por marcador de 4-2. Más tarde, en semifinales, se encontraron con Rayados Monclova, en un duelo que terminó con victoria tuza de 3-1, clasificando así a la gran final.

El partido por el campeonato, celebrado en el imponente Estadio El Encanto, casa del Mazatlán FC, fue una intensa batalla entre Cefor Pachuca Monclova y Inter de Colima. A pesar del gran esfuerzo y la entrega mostrada por los dirigidos por Sifuentes, el marcador final fue 2-1 a favor de los colimenses, dejando a los Tuzos con un decoroso subcampeonato que premió su calidad a lo largo de la justa.

Durante la ceremonia de premiación, los organizadores reconocieron la destacada participación del equipo monclovense con la entrega del trofeo de subcampeón, mientras que en el plano individual, el delantero Matías Lucero fue galardonado como máximo goleador del torneo, tras anotar 13 tantos a lo largo de la competencia.