Chivas asegura pase a liguilla con sexto lugar en torneo

Chivas aún tiene mucho por decir y la liguilla será su techo. Por lo mientras, dieron el cerrojazo a un torneo que ilusiona a sus fanáticos que cuando comenzó, lo daban por perdido.

Es cierto, Chivas celebra haber quedado en sexto lugar, pero para como estaban las cosas en el club, es un logro mayúsculo, que resana y recubre las viejas heridas dejadas por otros en el pasado.

Gabriel Milito en su primer torneo, le puso una sustancia activa a este equipo que tras ganar el Clásico en la capital se envalentonó y no paró hasta tener un cierre meteórico. Ante el Monterrey, sulfurados, no bajaron la intensidad.

A los 30 minutos de partido el Guadalajara ya lo ganaba 3-0. Afrontó el compromiso Chivas con una voracidad que espantaba. Los Rayados, que barajearon toda la semana su once inicial pusieron a lo mejor que tenían, con Ramos incluido en la defensa central y con todo y él, las Chivas zapatearon sobre el área.

Efraín Álvarez arrancó por izquierda y cerró con pierna diestra su gol. Después, en un brinco sensacional, Armando 'Hormiga' González anotó de cabeza. Fue el decimosegundo del torneo para el ariete juvenil que esta misma semana tuvo su convocatoria por primera vez a Selección. Además, quedó en primer lugar de goleadores a la espera de lo que haga Paulinho, pero empatado con Joao Pedro.

Para resolver con categoría un primer tiempo excelso, Roberto Alvarado remató de primera un pase de Ledesma desde la derecha.

La afición rojiblanca exultante y emocionada, apoyó con cánticos sonoros retumbando en el estadio porque hacía mucho tiempo que no eran tan felices.

Rayados que es un equipo de relumbrón económico suele pasarla mal cuando abandona su región y esta vez no fue la excepción. Sin embargo, pudieron poner presión con los goles de Roberto de la Rosa y Sergio Canales.

El mexicano cerró bien un centro largo a segundo poste cuando Chivas empezó a flaquear en la marca, pensando que los Rayados no opondrían resistencia como en el primer tiempo. El gol como sea, vitaminó a los visitantes que empujaron para adelante hasta encontrar a Sergio Canales en su habitual estado de gracia para mandar un tiro de zurda precioso al poste y al fondo del arco de Rangel. Con 20 minutos por jugar la luz se le opacaba a las Chivas.

Gabriel Milito replanteó las cosas y aguardó las embestidas de los Rayados hasta permitir que los espacios jugaran a su favor. Con el campo abierto, metió a jugadores más veloces y a Javier Hernández. Desempolvando sus rodillas, el Chicharito cumplió con moverse en el área y distraer a los defensas hasta que pudo encontrar su oportunidad de remate y anotar por primera vez en el torneo.

Con este triunfo, Chivas quedó en sexto de la clasificación. Desde que empezó la jornada había amarrado su pase directo y queda a la espera de su rival.