Ramón Juárez defiende al América tras críticas por remontada

Ramón Juárez, defensa del América, respondió a las críticas que dejó la remontada sobre el Atlas la jornada pasada (2-4), por el polémico arbitraje de Marco Antonio Ortiz.

"Todo el antiamericanismo trata de ensuciar la imagen del gran partido que hicimos. A lo mejor sus propios equipos no dan los resultados que esperan, ellos tratan de opacar nuestro trabajo, para que no se vea de buena manera el buen partido que hicimos. Siempre estarán con eso de que el arbitraje, quieren opacar lo que pasa en la cancha", presumió el central sobre la remontada 2-4 sobre los Zorros.

Ahora con la séptima jornada del Apertura 2025, en la que recibirán este sábado al Pachuca (cuarto de la clasificación), un duelo que Juárez espera acerque a los suyos a una mejor versión.

"Podemos mejorar un montón, podemos dar mejores partidos, mucho más espectáculo a la afición, seguir mejorando y puliendo el funcionamiento. Sería mentira que estamos en nuestro tope, llegaron refuerzos que nos van a sumar y entre más rápido se adapten, la competencia interna se hace más fuerte", dijo.

Sobre la irregularidad para ser titular, por las sorpresivas variantes tácticas del técnico André Jardine, Ramón Juárez dio prioridad al bien colectivo, por el simple hecho de estar enamorado de la institución.

"Soy alguien que busca mejorar. Amo al América, amo jugar en este club, amo estos colores. Siempre que me toca estar en la cancha trato de hacer lo mejor posible, porque no quiero salir del once inicial. Sueño con un día poder ser una leyenda de este club".

Sobre la armonía que recuperó el vestidor gracias al invicto en los seis partidos del Apertura 2025, el zaguero americanista añadió que "que nosotros internamente estamos muy bien. Bendito Dios antes de empezar con esta seguidilla que siempre ayuda, en la interna tenemos un grupo espectacular, es una realidad la armonía dentro del equipo, todos nos llevamos bien con todos y eso al final lo mostramos mucho en el juego contra Atlas".

Por último, Ramón Juárez se unió a la tendencia que magnifica la presencia del francés Allan Saint-Maximin en el Nido de Coapa, al tiempo que brindó su respaldo al delantero Henry Martín, baja la fecha anterior por lesión.

"Maxi metió gol (en su debut contra Atlas) y vamos todos juntos a abrazarnos. Se siente esa unión de equipo. Maxi me encanta como juega, es un crack. Es una alegría tener a un jugador como él a favor nuestro, más por el compromiso que mostró desde que llegó", mencionó.

"A Henry le ha tocado pasar lesiones que le impidieron tener una seguidilla de partidos para ponerse en su mejor punto. Henry, por el hecho de ser nuestro capitán, nos suma mucho y es bueno tenerlo en cancha entrenando con nosotros porque muchas veces se extraña".