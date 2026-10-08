Monterrey se prepara para el duelo contra América

El Monterrey partirá de casa hacia la Ciudad de México como víctima. Tiene siete puntos menos que el sublíder América, su próximo rival. Y pese a marchar en el décimo puesto, el técnico de los regios, Matías Almeyda, se envalentona al asegurar que las Águilas en estos momentos no son parámetro.

"No tomo al América como para ver dónde estamos, ya sabemos y también lo que tenemos que hacer. La realidad es llegar a los playoffs y eso será en el transcurso de estos ocho juegos que nos quedan y sabemos el potencial que tiene América", destacó Almeyda en su conferencia de prensa rumbo a la J-11 del Apertura 2026.

Los números no respaldan del todo a Matías Almeyda. Fuera de casa, el Monterrey solamente suma una victoria y tres derrotas, mientras que las Águilas del América están invictas como locales, con marca de tres ganados por uno empatado en el Banorte.

El estratega argentino no puso reproches con la fecha FIFA. Aseguró que los jugadores que acudieron con sus respectivas selecciones regresaron óptimos.

"Llegaron bien, felices, cada que regresan de defender a su país, vuelven con energía, el grupo los extrañó, me puso feliz la actuación del 'Toro' (Víctor Guzmán)."

El defensa central disputó solamente 61 minutos del choque ante Perú (marcó gol en el empate 1-1), en New Jersey. El resto de los juegos con la Selección Mexicana fue suplente.

Mientras que el mediocampista Orbelín Pineda jugó en tres de los cuatro compromisos del Tricolor: 26 minutos en la igualada 1-1 con Colombia, 79' contra Perú (portó el gafete de capitán) y 66' en la derrota 3-0 con Estados Unidos.

Otro aspecto que pega a la planeación del estratega es la baja de Stefan Medina. El defensa central sigue lesionado, aunque el equipo recuperó a Lucas Ocampos.

La última vez que América y Monterrey se encontraron en la Liga MX fue en la Liguilla del torneo pasado. En cuartos de final, los regiomontanos salieron airosos con un global de 3-2.