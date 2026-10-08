Necaxa se impone 3-0 al Independiente de Monclova

El Necaxa aprovechó una inspirada actuación de Víctor Manuel Sánchez para registrar su séptimo triunfo de la campaña con una goleada de 3-0 sobre el Independiente de Monclova, en partido disputado el miércoles dentro de la jornada 10 de la Liga de Fútbol Master-Oro-Platino.

Sobre la cancha de Estancias, el conjunto necaxista impuso condiciones desde el inicio y tuvo la contundencia necesaria para resolver el triunfo con una holgada ventaja.

Sánchez Luna dio muestra de su efectividad frente al arco al anotar en un par de ocasiones para poner al frente al conjunto rojiblanco, mientras que Noé Medrano se unió a la causa con un tanto que le puso el cerrojo al triunfo.

Con este resultado, el Necaxa llegó a 22 unidades tras 7 juegos ganados, 1 empatado y 2 derrotas, mientras que el Independiente se quedó con 11 puntos.

Con una dupla letal conformada por Leonel de León y Leonardo Flores, el Polonia labró una abultada victoria de 5-1 sobre el Deportivo Tecolotes de la Colonia Obrera, en otro cotejo de la categoría de 55 años y más.

Ambos arietes firmaron dobletes para encarrilar a la escuadra polaca hacia el triunfo, mientras que Manuel de Jesús Fernández reforzó la cuenta con una anotación; por su parte, los Tecos alcanzaron a salvar la honra con solitario gol de Otoniel Martínez, en duelo que se escenificó en el campo "Chavín" Rivera.