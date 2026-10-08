Shai Gilgeous-Alexander se convierte en accionista del Atlético de Madrid

Shai Gilgeous-Alexander se convierte en nuevo accionista del Atlético de Madrid. El base estrella de los Oklahoma City Thunder y vigente doble MVP de la NBA ha expandido su presencia empresarial hacia el fútbol de élite europeo al integrarse al grupo de inversores del conjunto colchonero.

Estoy emocionado de unirme oficialmente al grupo de accionistas del Atlético de Madrid. Este es un club con una larga trayectoria en lo más alto del fútbol europeo, y agradezco la oportunidad de formar parte de su futuro", publicó Gilgeous-Alexander.

La institución española confirmó el anuncio destacando que el jugador canadiense se identifica plenamente con los pilares institucionales de la entidad. Por su parte, el basquetbolista expresó estar conmocionado por formar parte del futuro de un equipo histórico del viejo continente.

"El jugador se ha identificado con los valores del Atlético de Madrid, tales como la ambición, la excelencia y la convicción de que cada logro debe ganarse con esfuerzo", comunicó la entidad en un informe publicado en su sitio web. Con este movimiento estratégico, el Atleti busca potenciar su imagen de marca a nivel internacional captando nuevas audiencias en el competitivo mercado estadounidense.

El arribo de Gilgeous-Alexander al Metropolitano no es un hecho aislado. En abril pasado, los Thunder compartieron imágenes del jugador llegando a un hotel de concentración utilizando el chándal oficial del equipo rojiblanco, adelantando lo que hoy es una millonaria realidad comercial.

Shai Gilgeous-Alexander se une a una creciente lista de figuras de la NBA que han decidido diversificar sus carteras financieras invirtiendo en clubes de fútbol en Europa.

LeBron James (Liverpool FC y AC Milan): La superestrella de Los Angeles Lakers fue una de las pioneras al adquirir una participación minoritaria en el Liverpool FC de la Premier League en 2011. Además, expandió sus inversiones en el fútbol italiano al adquirir acciones del AC Milan a través de su asociación con el fondo RedBird Capital.

Kevin Durant (Paris Saint-Germain): El dos veces campeón de la NBA e ícono global invirtió en el Paris Saint-Germain de la Ligue 1 en julio de 2025, sumándose al ecosistema comercial del equipo parisino.

Giannis Antetokounmpo (Chelsea FC Women): La figura de los Milwaukee Bucks incursionó directamente en el fútbol femenino europeo al unirse al grupo de propietarios del Chelsea FC Women en febrero de 2026.

Russell Westbrook (Leeds United): El experimentado base de la NBA forma parte activa de 49ers Enterprises, consorcio estadounidense propietario del histórico club inglés Leeds United.