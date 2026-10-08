Hugo Sánchez motiva a Pumas antes del duelo contra Cruz Azul

El duelo entre Pumas y Cruz Azul es uno de los que más expectativas levanta para este fin de semana y dentro del Club Universidad Nacional saben perfectamente lo que implica este partido. Es por eso que, para alentar al plantel, tuvieron la visita de una de las más grandes leyendas de la institución: Hugo Sánchez.

Por medio de sus redes sociales, Odin Patiño, exjugador de Pumas y actual entrenador de porteros del primer equipo, presumió un mensaje que Hugo Sánchez dejó en una de las pizarras de los vestidores de Cantera. En ella se pueden leer palabras para enaltecer a la institución y motivar a los jugadores.

"Pumas, el equipo más grande de México. ¡Que te lo digo yo! Hugo Sánchez M."

Hasta el momento se desconocen más detalles de la visita de Hugo Sánchez al Club Universidad y si es que el ´Pentapichichi´ tuvo la oportunidad de hablar cara a cara con el plantel.

Afición de Pumas en redes sociales celebró que una leyenda de la talla de Hugo visitara al equipo en una semana tan importante.

El duelo entre Club Universidad y Cruz Azul siempre ha sido de alta intensidad por ser dos equipos capitalinos, pero esta rivalidad en los últimos años ha ido cada día a más por los acontecimientos recientes.

Desde el 2025, La Máquina se ´adueñó´ por completo de C.U., pues no solo se mudaron temporalmente a la cancha de Pumas, sino que lograron lo que el conjunto auriazul no ha podido en más de 15 años: levantar dos títulos en el Olímpico Universitario.

Por si fuera poco, uno de los dos campeonatos de Cruz Azul en Ciudad Universitaria fue justamente ante Pumas en el torneo Clausura 2026, por lo que esta será la primera vez que se vuelvan a medir desde aquella Final.

Hugo Sánchez dejó un mensaje motivacional en los vestidores de Pumas.

La visita de Hugo Sánchez se convierte en un aliciente para el plantel de Pumas, que busca revertir la historia reciente ante Cruz Azul y recuperar la confianza de su afición.