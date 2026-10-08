Auditorio Hermanos Rangel será sede de tryouts de básquetbol en Coahuila

El Instituto Estatal del Deporte de Coahuila anunció un cambio de sede para los tryouts de básquetbol y básquetbol 3x3 en la Región Centro, evaluaciones que forman parte del proceso de búsqueda de talentos rumbo a la conformación de las preselecciones que competirán por Coahuila en la Olimpiada Nacional CONADE 2027.

Las pruebas se desarrollarán los días 17 y 18 de octubre, a partir de las 8:00 a. m., en el Auditorio Hermanos Rangel. El inmueble sustituye al Gimnasio Municipal Rodolfo Luna Torres, de Frontera, recinto que había sido anunciado inicialmente para recibir a los basquetbolistas interesados en participar en los tryouts.

La convocatoria contempla las categorías U-14 y U-16, en las ramas varonil y femenil de básquetbol, mientras que en la modalidad 3x3 también se abrirá la categoría U-18, en ambas ramas. Los jugadores de las regiones Centro-Desierto, Carbonífera y Norte de Coahuila deberán completar su registro en la página oficial del INEDEC, a más tardar el 14 de octubre, y presentarse con la inscripción confirmada y la indumentaria deportiva correspondiente.

El calendario estatal de tryouts comenzó el pasado fin de semana en Saltillo, donde las evaluaciones se desarrollaron con éxito, y continuará el próximo sábado en Torreón. Con estas jornadas, el INEDEC busca identificar el talento basquetbolístico de la entidad, evaluar las condiciones de los aspirantes y concentrar a los elementos con posibilidades de integrar las preselecciones rumbo a la máxima justa deportiva nacional.