Bravos del Teocalli empatan serie con contundente victoria

Con victoria de 12 carreras contra 2 sobre Sultanes, los Bravos del Teocalli emparejaron la serie y obligaron a un tercer encuentro para definir el pase a la final, en la categoría 7-8 años de la Liga Ribereña de Béisbol.

En encuentro que se disputó en el diamante del Parque Javier Esquivel, la tribu requirió de 4 entradas para labrar la victoria.

Argenis del Bosque estrenó el score con una anotación en la primera entrada, luego volvió a anotar en la segunda tanda junto a Anthony Martínez, Lukas Guerrero y Roberto Allancaster, para poner los cartones 5-0.

La ofensiva de Bravos detonó en la parte alta del primer episodio y elaboró un rally de 6 anotaciones para ampliar la diferencia, mientras que el conjunto sultán respondió en el fondo de la misma tanda con timbres de Romeo Castellanos y Dereck Armendáriz que alcanzaron para evitar la blanqueada.

Por su parte, Dylan Rivera apreció en el cuarto rollo con solitario cuadrangular para ponerle el cerrojo a la victoria de los visitantes.

En la lomita, Oscar García trabajó por espacio de 4 entradas en las que registró sólo 2 carreras y 2 hits, recetando 7 ponches, mientras que la derrota fue para Matías Lozano.

Ambas escuadras volverán a enfrentarse este viernes en el parque del Teocalli, en el tercer y decisivo encuentro para definir al segundo finalista de la categoría Moyote.